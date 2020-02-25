РИАМО - 25 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил транспортный и дорожный блок региона, а также службы муниципалитетов за оперативное реагирование на жалобы на качество дорог, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Во вторник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Обсуждался ряд проблем, о которых сообщали граждане. Так, была затронута и тема качества дорог.

«Наступает весна, зима выдалась малоснежной. В Центре управления регионом мы видим значительное увеличение количества жалоб на дороги. Сезонная проблема. Знаю, что весь транспортный и дорожный блок, в том числе муниципальный, включен в работу», - сказал Воробьев.

Он поблагодарил службы и ведомства за оперативное реагирование на ситуацию с дорогами.

Всего в 2020 году в Подмосковье отремонтируют более 1,8 тысячи дорог протяженностью больше 2,1 тысячи километров, из них 1,3 тысячи дорог муниципального значения длиной около 670 километров. Ремонт дорог планируют начать в мае. Программа на 2020 год создавалась в течение года с учетом пожеланий жителей и по итогам обследований дорог.