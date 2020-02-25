РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска поддержал городской турнир по стрельбе из пневматической винтовки, в нем приняло участие более 60 спортсменов, сообщается на сайте предприятия.

«В физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» микрорайона Климовск прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие 64 юных спортсмена в возрасте до 16 лет из городских округов Подольск и Ступино. Одним из организаторов выступил ЦНИИТОЧМАШ», – говорится в сообщении.

Победителем в категории «Дети» (9 лет и моложе) стал Иван Гуменюк (ФСК «Заречье») с 62 очками; (10-11 лет) - Артем Рютов (ФСК «Заречье»), 82 очка; (12-13 лет) - Максим Сысоев (МБУ СШ «Ока», Ступино) – 76 очков; (10-12 лет) - Таисия Макарова (ФСК «Заречье») – 70 очков. В категории «Юниоры» (14-16 лет) среди юношей лучшим стал Вячеслав Чернявский (ФСК «Заречье») – 87 очков; среди девушек – Елена Курочкина (ФСК «Заречье») – 82 очка.

Турнир проходил в шести возрастных категориях. Участники, согласно жеребьевке, делали три пробных и десять зачетных выстрелов из положения сидя с опорой локтей о стол по спортивной мишени на дистанции 10 метров. В качестве оружия использовались пневматические винтовки переломного или компрессионного типа калибра 4,5 миллиметра.

Мероприятие проводилось с целью пропаганды физической культуры и спорта, популяризации спортивной стрельбы.