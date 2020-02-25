РИАМО - 25 фев. В Московской области пожароопасный сезон в лесах откроют в марте раньше положенного срока, так как температура по всей России значительно превышает показатели климатической нормы, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В текущем году, принимая во внимание все климатические изменения, открытие пожароопасного сезона на территории Подмосковья прогнозируется значительно раньше, приблизительно в середине марта», – сказал председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

Согласно данным Росгидромета, в этом году зима побила все рекорды по аномально высокой температуре воздуха за всю историю метеорологических наблюдений в России.

В данный момент в Подмосковье установилась малоснежная зима. Высота снежного покрова по Московскому региону составляет от 0,2 до 20 сантиметров, тогда как норма – от 30 до 52 сантиметров.

В 2019 году первый лесной пожар возник 9 апреля, из-за чего пожароопасный сезон был открыт с 10 апреля.

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