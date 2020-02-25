РИАМО - 25 фев. Для того, чтобы гражданин другой страны мог по медицинским показаниям дольше находиться в России, можно ввести медицинский паспорт по аналогии с паспортом болельщика во время чемпионата мира по футболу, сообщила во вторник депутат Мосгордумы Елена Николаева.

«У нас огромное количество уникальных специалистов во всех (медицинских – ред.) отраслях, начиная от кардиологии, пластической хирургии, всего, что связано с лечением стоматологии, и так далее. Чаще всего пребывание по медицинским показаниям здесь иногда более длительное, чем необходимо по туристической визе», — сказала Николаева.

Она отметила, что для решения этой проблемы можно создать что-то вроде паспорта болельщика – паспорт медицинского туриста, который позволит решать этот вопрос оперативно.

В свою очередь председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева предложила обсудить с экспертным сообществом возможность внедрения медицинских виз в России как отдельного направления.

«Мы готовы работать вместе для снижения барьеров», - добавила Проничева.