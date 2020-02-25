РИАМО - 25 фев. Подачу заявок на конкурс для предпринимателей малого и среднего бизнеса «Прорыв года» упростили, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Упростили по опыту предыдущего года подачу заявок. У нас не будет запрашиваться на первом этапе то, что было неким торможением по сбору документов – это справки о наличии налоговой задолженности, потому что требуется некоторое время для ее получения и возможного закрытия пеней, которые были начислены», - сказал Фурсин.

По его словам, справку все же придется предоставить, но только в полуфинале, когда начнется голосование в проекте «Активный гражданин».

Нововведения коснулись не только подачи заявок, но и призов для победителей в конкурсных номинациях. Победители сами смогут выбрать, из каких услуг будет состоять пакет информационного пиара по продвижению их продукта.

«В прошлом году мы сформировали информационную пиар-коммуникационную поддержку. Включали в нее и наружную рекламу, и ролики на телевидении, и рекламу на радио. <…> Это было сделано для всех предприниматели. В этом году мы сохранили подход с точки зрения формирования пакета, но пакет будет формироваться непосредственно самими предпринимателями. То есть, предприниматель сам запросит, что ему больше нужно. Все, что связанно с продвижением бизнеса, его продукции и услуг, будет сформировано непосредственно предпринимателем», - рассказал глава департамента.

Прием заявок на участие в конкурсе для предпринимателей малого и среднего бизнеса «Прорыв года» начался 25 февраля и продлится до 14 апреля. Подать заявку на участие могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве.