РИАМО - 25 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал одной из задач властей проявление заботы об обманутых дольщиках, в 2020 году в регионе планируют выдать 15 тысяч ключей участникам долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, на котором обсудил ряд важных для региона вопросов. Так, поднималась тема защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«Наша задача - проявить максимальную заботу о тех, кто заплатил деньги и до сих пор не получил квартиру. Мы провели большую работу, в прошлом году выдали 19 тысяч ключей, в этом году выдадим 15 тысяч ключей. На основании моего обращения к президенту принято решение о поддержке обманутых дольщиков в пропорции 70 на 30, то есть федеральный бюджет очень значительно помогает нам», - сказал Воробьев.

Он также подчеркнул, что жителей Подмосковья необходимо информировать о предоставлении льгот по ипотеке.

«Строители в Московской области, как и банки, должны проявлять заботу, внимание и информировать потенциальных покупателей о программе, которую мы предложили, предоставив трехпроцентную скидку для тех, у кого появился первый ребенок», - добавил Воробьев.

В рамках региональной программы молодые семьи, у которых в этом году появится первенец, смогут снизить ипотечную ставку до 3%. Этой льготой смогут воспользоваться жители Подмосковья, чей ребенок будет рожден и зарегистрирован в регионе.