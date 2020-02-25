РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Масштабные народные гулянья, посвященные проводам зимы и широкой Масленице, состоятся в парках городского округа Люберцы 29 февраля и 1 марта, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Гостей праздника 29 февраля и 1 марта ждут ароматные блины и угощения, а также большая развлекательная программа с народными гуляньями, забавами, ярмаркой мастеров. Отметим приход весны вместе!» - сказал Ружицкий.

Всего на текущей неделе в парках городского округа планируется провести 10 культурно-массовых и спортивных мероприятий.