РИАМО - 25 фев. В Москве отремонтируют свыше 1,8 тысячи квартир нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны, работы завершатся до осени, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

С 2014 по 2019 годы в городе провели ремонт свыше 6 тысяч квартир ветеранов войны. В прошлом году власти дополнительно выявили 1861 квартиру, которая нуждается в обновлении.

«В 1220 квартирах работы будут выполнены до 9 Мая. По просьбам 641 ветерана ремонт квартир был перенесен на лето, когда большинство из них уедет на отдых», – говорится в сообщении.

Во вторник президиум столичного правительства принял решение о выделении дополнительных средств на эти цели. Так, для финансирования ремонтных работ из городского бюджета на текущий год дополнительно выделят 108,3 миллиона рублей.

Ранее правительство Москвы приняло распоряжение о единовременных выплатах ветеранам в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Материальную помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей получат более 110 тысяч человек. Городские выплаты станут дополнением к федеральным.