Масленицу в 2020 году празднуют с 24 февраля по 1 марта. Традиционные праздничные гуляния с блинами, мастер-классами, квестами, народными забавами и сжиганием чучела Масленицы пройдут в последние дни масленичной недели. Редакция РИАМО составила топ-10 мест в Подмосковье, где можно отметить один из самых любимых народных праздников.

Коломенский кремль

Специальную программу для детей и взрослых подготовили в Коломенском кремле – 29 февраля в Кремлевском дворике пройдет мастер-класс по созданию обережной куклы-масленицы, покажут кукольный спектакль по мотивам народной сказки «Жихарка» (вход по билетам). Кроме того, за дополнительную плату можно будет посетить одну из интерактивных программ со стрельбой из лука, хороводами и блинами. 1 марта всех желающих приглашают на масленичные гуляния с концертом, конкурсами, ярмаркой, театрализованным шествием и сжиганием чучела Масленицы у Фабрики пастилы с 12:00 до 17:00.

Где: Московская область, г. Коломна, ул. Лажечникова, 5

Когда: 29 февраля, 1 марта

Стоимость: 29 февраля – 600 рублей за детский билет, 400 рублей – взрослый; 1 марта – бесплатно

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Парк «Захарово»

официальное сообщество музея в социальной сети "ВКонтакте"

В парке «Захарово», который находится рядом с одноименным пушкинским музеем-заповедником, празднование Масленицы состоится 29 февраля. В течение всего дня в парке будут идти народные гуляния с хороводами, масленичными играми, кукольными представлениями, мастер-классами и катанием на старинных каруселях. Самые маленькие посетители смогут принять участие в «блинном квесте» на Поляне сказок и вместе со сказочными персонажами пуститься в приключения. Гость праздника – Надежда Бабкина с коллективом «Русская песня».

Где: Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Летний отдых, ул. Зеленая, 1А

Когда: 29 февраля с 11:00 до 17:00

Стоимость: бесплатно

Музей-усадьба «Архангельское»

Посетителей Архангельского 29 февраля и 1 марта будут развлекать на фестивале «Солнечная масленица». Главный арт-объект – трехметровая кукла Масленица. В программе – выступления ансамблей народной песни и приглашенных диджеев, ярмарка товаров из Подмосковья, блины на любой вкус и мастер-классы. Детям покажут музыкально-интерактивный спектакль «Белоснежка и семь гномов».

Где: Московская область, городской округ Красногорск, пос. Архангельское

Когда: 29 февраля и 1 марта с 10:00 до 19:00

Стоимость: бесплатно

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Этнопарк «Кочевник»

Этнографический парк «Кочевник», где можно познакомиться с бытом и культурой кочевых народов Севера, посетить монгольские, тюркские юрты, ненецкие чумы, также по традиции отпразднует Масленицу. В программе – богатырские забавы, лекции, интерактивные экскурсии, концерты и кукольный театр. Самое яркое действо – сжигание чучела Масленицы – пройдет в оба праздничных дня.

Где: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково

Когда: 29 февраля и 1 марта

Стоимость: 500 рублей – взрослые, 250 рублей – пенсионеры, 350 рублей – студенты и дети

Масленица на озере Сенеж

Масштабные проводы зимы запланированы в подмосковном Солнечногорске. Место действия – набережная озера Сенеж. В программе: шоу силачей, битва хоровых коллективов, катание на собачьих упряжках, блинная поляна, клуб исторической реконструкции и, конечно, блины – испечь их в русской печи смогут сами гости. Кроме того, для угощения будет привезено 200 килограммов варенья. Завершится программа в 16:00 сожжением чучела Масленицы и файер-шоу.

Где: Московская область, г. Солнечногорск, набережная озера Сенеж

Когда: 1 марта с 13:00 до 17:00

Стоимость: бесплатно

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Музей А.П. Чехова «Мелихово»

В последний день зимы состоится празднование широкой Масленицы в Мелихове. Здесь можно поучаствовать в конкурсах на ловкость и силу, послушать выступления народных коллективов и концерт классической музыки, а также посмотреть инсценировки чеховских рассказов от театра «Чеховская студия». Не обойдется без мастер-классов и главной масленичной забавы – сжигания чучела Масленицы.

Где: Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово

Когда: 29 февраля с 13:00 до 16:00

Стоимость: 600 рублей – взрослые, 500 рублей – пенсионеры, 300 рублей – дети

«Блинфест» в Серпухове

Городской фестиваль «Блинфест» – не единственное, но главное масленичное гуляние в Серпухове, – состоится 1 марта в 13:00 под Соборной горой. Народные игры и забавы с соревнованиями богатырей, хороводами, аттракционами и балаганами сменятся концертами народных коллективов, цирковым и файер-шоу. Кроме того, можно будет принять участие в розыгрыше призов. Сожжение чучела Масленицы состоится в 17:00.

Где: Московская область, г. Серпухов, ул. Красная Гора, 4

Когда: 1 марта с 13:00 до 18:00

Стоимость: бесплатно

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Звенигород

В Звенигороде праздновать Масленицу будут сразу на двух площадках – в Городском парке и парк-отеле «Звенигород». В парке для посетителей приготовили концертно-театрализованную программу, конкурсы и мастер-классы, а также интерактивное представление. Развлечения для всей семьи с конкурсами, подарками и выступлениями артистов состоятся и в парк-отеле. Вход на обе площадки свободный.

Где: Московская область, г. Звенигород, Городской парк, парк-отель «Звенигород»

Когда: 1 марта с 11:00

Стоимость: бесплатно

Музей-заповедник «Абрамцево»

Песни, пляски, хороводы, соревнования – праздничная программа в Абрамцеве обещает атмосферу настоящей русской Масленицы. Помимо традиционных народных развлечений гостей ждут мастер-классы во флигеле «Кухня», где всех желающих научат делать фигурки весенних птичек и солнышка, а также расписывать пряники. Театрализованное шествие с чучелом Масленицы и его ритуальным сожжением завершит празднование в 15 часов.

Где: Московская область, городское поселение Хотьково, с. Абрамцево, ул. Музейная, 1

Когда: 1 марта с 10:00 до 15:00

Стоимость: по билету в парк – 100 рублей

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Музей-заповедник «Мураново»

В музее Ф.И. Тютчева на Масленицу запланированы выступления фольклорных коллективов, игры, песни и хороводы, традиционные русские забавы, блины, чай и сбитень. Кроме того, будeт работать тематическая фотозона и масленичная ярмарка с сувенирами, творческие мастер-классы и детские аттракционы, а по предварительной записи можно будет посетить обзорную экскурсию по усадебному дому. При наличии снега 29 февраля состоится традиционное взятие снежного городка. Праздник завершится сжиганием чучела Масленицы.

Где: Московская область, Пушкинский г.о., деревня Мураново

Когда: 29 февраля, 1 марта с 12:00 до 17:00

Стоимость: вход в музей – от 30 до 50 рублей