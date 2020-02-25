РИАМО - 25 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию может быть определена в среду на встрече Владимира Путина с рабочей группой, сообщает Газета.ru.

«Пока никаких решений не принималось. Дата голосования пока не объявлялась», – сказал Песков.

Он отметил, что если вопрос о дате голосования поставят на повестку дня, то его обсудят.

20 января президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, касающийся поправок в Конституции. Первое чтение документ прошел 23 января, после чего по нему поступили предложения, которые собираются включить в законопроект ко второму чтению.

Планируется, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут в будний день в апреле, который объявят выходным.