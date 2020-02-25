РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. В Московской областной детской больнице Подольска начали набор желающих пройти курс галотерапии в искусственной соляной пещере, это можно сделать по полису ОМС, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В Московской областной детской больнице можно записаться на курс галотерапии – бесплатный, быстрый, эффективный. Соляная пещера помогает естественным способом укрепить иммунитет и защитить организм от неблагоприятных факторов погоды. Соленый воздух пещер настолько целителен, что после нескольких часов пребывания в таком помещении можно навсегда забыть о многих недугах», – говорится в сообщении.

Если ребенок часто болеет в осенне-зимний период, поможет галотерапия, которая является лучшей профилактикой простудных заболеваний. Одним из преимуществ галотерапии является полное отсутствие медикаментозной нагрузки на организм, что минимизирует риски развития аллергических реакций и стимулирует иммунитет человека к сопротивляемости вирусным инфекциям.