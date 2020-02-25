РИАМО - 25 фев. Столичное правительство приняло распоряжение о единовременных выплатах ветеранам в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, материальную помощь получат более 110 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Выплаты материальной помощи ко Дню Победы осуществляют в Москве ежегодно.

«Ожидаемая численность москвичей-получателей единовременной материальной помощи в 2020 году – 110330 человек», - говорится в сообщении.

В год 75-летия Победы столичные власти увеличили размер выплат в 2,5-3 раза. Ветераны получат от 10 тысяч до 25 тысяч рублей. Городские выплаты станут дополнением к федеральным, которые составляют 75 тысяч рублей для участников войны и 50 тысяч рублей для тружеников тыла.

В Москве дополнительные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, обладатели медали «За оборону Ленинграда», участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники нацистских концлагерей, труженики тыла и другие категории ветеранов.