РИАМО - 25 фев. На портале «Добродел» 23 февраля завершилось голосование по выбору территорий для установки детских игровых площадок по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, в нем приняли участие более 64,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды» будет обустроено 200 детских игровых площадок площадью 300 и 450 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Почти 2 тысячи мест предполагаемого размещения детских игровых площадок, представленных органами местного самоуправления, было вынесено на голосование. Адреса, набравшие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены для включения в программу.

Сейчас формируется итоговая адресная программа мест размещения детских игровых площадок, не позднее 6 марта ее разместят на сайте министерства благоустройства Московской области.

Всего свыше 1 тысячи детских игровых площадок по губернаторской программе было установлено с 2013 по 2019 год в Подмосковье. Это большие игровые комплексы с ударопоглощающим резиновым покрытием яркого цвета, а также другими неотъемлемыми элементами благоустройства.

Разновидность малых архитектурных форм на детских площадках делает их интересными для детей разных возрастов от двух до 14 лет.

«Всего в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий последние шесть лет в Подмосковье уже установлено и модернизировано порядка 7,5 тысячи детских площадок, включая детские площадки, установленные по губернаторской программе», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.