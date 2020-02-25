РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Муниципальный архив подмосковных Люберец готовится ко Дню открытых дверей, который пройдет 10 марта, говорится в сообщении пресс-службы архива.

«Ежегодно 10 марта Люберецкий муниципальный архив открывает двери для всех желающих посетить архив, познакомиться с наиболее интересными документальными источниками, хранящимися в его фондах. В настоящее время в архиве хранятся документы 275 организаций (фондов) с 1863 по 2018 год. Ежегодно архив пополняется документами 34 организаций - источников комплектования, с которыми архив работает на постоянной и обязательной основе», - говорится в сообщении.

Кроме документов указанных организаций, на хранение поступают документы учреждений, предприятий, организаций, зарегистрированных в Люберецком районе, ликвидированных в результате банкротства или реорганизации.

В среднем ежегодно в муниципальный архив поступает около 2 тысяч дел постоянного и долговременного хранения по личному составу. В каждом деле содержится до 250 листов документов.

«Дела необходимо принять по акту приема-передачи, проверить их на соответствие описательным статьям, указанным в предварительно составленной описи, убедиться в удовлетворительном состоянии бумажного носителя документов, отсутствии механических и биологических повреждений, наличии листов-заверителей, свидетельствующих о количестве помещенных в дело листов документов, правильно оформленных обложек, в прочности переплета (или подшивки)», - отмечается в материале.

Затем для соблюдения светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического режимов необходимо поместить дела в архивные короба, разместить короба на стеллажах, сделать записи в учетных документах и закрепить координаты новых поступлений в специальных указателях.