РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. Депутат совета депутатов городского округа Люберцы Вячеслав Калинин 26 февраля проведет для ребят из школы №10 тренировку по грэпплингу, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

«26 февраля в 10:00 в МОУ СОШ №10 состоится очередной этап регионального флешмоба РОО «РосМолСпорт МО» #ЗарядкаСДепутатом. На этот раз проведет зарядку с учащимися школы депутат совета депутатов горокруга Люберцы Вячеслав Калинин. Для показательного выступления депутата организаторами был, как и в предыдущие разы, выбран вид спорта, которым народный избранник до этого никогда не занимался. Этим видом спорта стал грэпплинг», – говорится в сообщении.

Грэпплинг – вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

«Для проведения данного мероприятия депутат совета депутатов округа тренировался почти два месяца с чемпионом мира по гэпплингу, членом правления РОО «РосМолСпорт МО» Артемом Петуховым, который и будет помогать Вячеславу в проведении #ЗарядкаСДепутатом», – заключается в сообщении.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт МО» при поддержке совета депутатов горокруга Люберцы, спорткомитета округа и руководства МОУ СОШ №10.