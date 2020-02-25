РИАМО - 25 фев. Власти столицы утвердили программу уличных фестивалей в рамках «Московских сезонов» с марта по сентябрь 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«По решению правительства Москвы в этом году на улицах города пройдет 29 фестивалей, в том числе 12 фестивалей запланировано на март-сентябрь. Кроме того, запланировано масштабное празднование двух общенародных праздников – Дня Победы и Дня города», – говорится в сообщении.

Традиционно, главными площадками фестивалей «Московских сезонов» станут Манежная площадь, площадь Революции, Тверская площадь, Камергерский переулок, Новопушкинский сквер, Пушкинская площадь и другие центральные улицы.

Фестиваль «Вам, любимые» состоится 7-9 марта и будет посвящен Международному женскому дню.

Фестиваль «Крымская Весна» продлится с 14 по 22 марта под девизом «Единый народ – единая страна». Главной площадкой фестиваля станет Тверская улица, где гостей ждет масштабная развлекательная программа.

С 28 по 29 марта пройдут выходные для детей – «Большая Перемена». Программа включает выступления детских музыкальных коллективов, мастер-классы и игры.

Большой марафон «Экофест» пройдет с 4 по 12 марта. Гостей ждут лекции и ресайкл-мастерские.

Благотворительный фестиваль «Пасхальный Дар» запланирован с 17 по 26 апреля. В столице пройдут кулинарные мастер-классы и спектакли инклюзивных театров.

«Майский Open Air» 2-3 мая предназначен для семейных и дружеских встреч на открытом воздухе. Можно будет порисовать на пленэре и организовать пикник прямо на Бульварном кольце.

Масштабное празднование Дня Победы состоит 9-10 мая. На фестивальных площадках пройдут чтения фронтовых писем, тематические мастер-классы, будет работать фронтовая кухня.

С 15 по 24 мая состоится фестиваль «Николин день» в честь Николая Чудотворца – покровителя путешественников и моряков.

Международный фестиваль и конкурс акапельного пения «Московская Весна A Cappella» стартует 29 мая и завершится 7 июня. Балконы, скверы, парки и центральные аллеи города станут сценическими площадками, на которых будут петь конкурсанты со всего мира.

Фестиваль исторической реконструкции «Времена и Эпохи» пройдет 12-21 июня. Гости фестиваля смогут поучаствовать в поединках с рыцарями и вступить в древнерусскую дружину.

«Лето в городе» пройдет с 27 июня по 2 августа. Жителей и гостей столицы ждут художественные студии на пленэрах, концерты и выставки.

Фестиваль современной уличной культуры «Ритм моего города» стартует 6 августа и завершится 16 августа. В городе пройдут сотни концертных выступлений современных исполнителей.

Фестиваль и международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный Джем» стартует 21 августа и пройдет по 6 сентября. В городе расцветут десятки садов лауреатов конкурса, пройдут мастер-классы, открытые лектории и спортивные мероприятия.

В День города 5-6 сентября на фестивальных площадках пройдут познавательные мастер-классы, семейные спортивные состязания, уличные спектакли и концерты с участием популярных артистов.