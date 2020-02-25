РИАМО - 25 фев. Елена Мухтиярова, которая занимала пост министра экономики и финансов Московской области, стала заместителем министра труда и социальной защиты России, соответствующее распоряжение федерального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Мухтиярову Елену Вячеславовну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», - говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Елена Мухтиярова родилась в 1980 году в Приморском крае. Окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «Экономист». Работала в Федеральном казначействе, министерстве финансов РФ, министерстве образования и науки РФ. В феврале 2019 года заняла пост министра экономики и финансов Московской области.

Мухтиярова награждена знаком «За заслуги перед Московской областью III степени» и другими наградами.