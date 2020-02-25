РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. В подмосковном Королеве до 30 апреля приведут в порядок памятники и мемориал, сообщила заместитель главы администрации Виктория Королева.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание. На нем участники обсудили вопросы подготовки к празднованию Дня победы.

«До 30 апреля будут проведены работы по благоустройству 16 мемориалов, обелисков и памятников, среди которых архитектурно-художественный комплекс «Павшим за Родину в 1941-1945 гг», созданный в 1967 году, Мемориал Славы, памятник боевой славы – Пушка В.Г. Грабина, памятник боевой славы – Средний танк Т-34-85 образца 1944 года, Звезда Героев на Мемориале Славы и другие», – сказала Королева.

Работы будут проведены на памятниках и обелисках в микрорайонах города, на братской могиле.

Работы будут выполнены силами «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение», «Горзеленхозстрой», «Королевская шелковая фабрика «Передовая текстильщица», «Альфа Лаваль поток», «Водоканал», «Северные электрические сети», «Королевский похоронный дом», «Жилсервис», «Жилкомплекс».

Также нуждающимся в технике инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, одиноко проживающим блокадникам, несовершеннолетним узникам бывших фашистских концлагерей, труженикам тыла, вдовам участников войны приобретут и установят 48 единиц бытовой техники.

В Королеве на сегодняшний день проживают 157 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 1291 труженников тыла, 80 жителей блокадного Ленинграда, 136 бывших несовершеннолетних узников фашизма.