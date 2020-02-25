РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В подмосковном Подольске 7 марта начнутся бесплатные занятия в Школе футбольного арбитра, заявки принимаются до 6 марта от всех желающих, сообщается в группе «Школа футбольного арбитра в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«Школа футбольного арбитра в Подольске предлагает всем желающим пройти обучение и взглянуть на футбол с другой стороны, связать с ним свое хобби или начать настоящую карьеру. Бесплатные занятия начнутся 7 марта, заявки принимают до 6 марта. Курс состоит из шести практических занятий, теоретического и практического экзамена на настоящем футбольном турнире. Занятия проходят в выходные дни в пресс-центре стадиона «Труд» в современной интерактивной форме», – говорится в сообщении.

По итогам курса каждый выпускник получит сертификат об окончании, который позволит судить матчи городских соревнований и пойти дальше – в Федерацию Московской области.

Занятия проводят опытные лекторы, связавшие свою жизнь с футболом, имеющие многолетний опыт судейства. В 2018 году перед слушателями выступал арбитр РФПЛ Владимир Сельдяков, а годом ранее – Виталий Мешков.

Базовый курс Школы футбольного арбитра пройдет в Подольске уже в седьмой раз. За прошлые годы слушателями курсов стали более 100 человек, многие из которых сегодня судят различные турниры Подольской федерации футбола и даже чемпионаты Московской области и Первенства России, проводимые Федерацией футбола Московской области.

Записаться на курс школы можно в группе или по телефону: 8(905)768-70-05 (Сергей Мартынов).