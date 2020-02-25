РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В марте нынешнего года в институте РГУТИС Подольска планируют начать проводить уроки налоговой грамотности для молодежи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Молодежный парламент Подольска проведет уроки налоговой грамотности в Институте сервисных технологий Российского государственного университета туризма и сервиса. Координатором проекта назначен молодой предприниматель, член молодежного парламента округа и партии «Единая Россия» Алексей Цыновкин. Это поможет повысить уровень осведомленности молодых людей в сфере налогообложения, воспитать налоговое правосознание подрастающего поколения, а также сформировать положительное отношение молодежи к налоговой политике государства», – говорится в сообщении.

С января 2019 года в ряде регионов действует пилотный проект по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД), который называют «Налогом для самозанятых». Гражданин с годовым доходом до 2,4 миллионов рублей, предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить государству при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями – 6%.

По словам первого зампредседателя молодежного парламента округа Олега Лебедева, уроки налоговой грамотности планируется начать в марте текущего года.