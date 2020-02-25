РИАМО - 25 фев. В Роструде напомнили, что жителей России в начале следующего месяца ждут длинные выходные с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта по причине того, что в этом году Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому 9 марта также объявили выходным днем», – говорится в материале.

Следующие длинные выходные ожидают россияне в мае. Отдыхать жители страны будут с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает правильным провести голосование по поправкам в Конституцию в рабочий день апреля, сделав его выходным. Конкретная дата голосования пока не утверждена.