РИАМО - 25 фев. Московская область вошла в десятку российских регионов с наименьшим числом зарегистрированных ДТП с пострадавшими в 2019 году, заняв седьмое место в соответствующем рейтинге РИА Новости.

Агентство провело исследование уровня аварийности на дорогах субъектов РФ и ранжировало регионы по количеству ДТП с пострадавшими в 2019 году на 100 тысяч единиц автотранспорта.

«Самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чеченской Республике, где по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 76 ДТП с пострадавшими. За ней следуют Чукотский автономный округ, Свердловская область, Республика Ингушетия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Томская область и Республика Дагестан, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 200», - говорится в сообщении.

Замкнули рейтинговую таблицу Амурская область, Тюменская область, Карачаево-Черкесская Республика, Владимирская область, Омская область, Ярославская область и Республика Тыва (места с 79-го по 85-е соответственно).

В 2019 году в России зафиксировали 164,4 тысячи дорожных аварий с пострадавшими, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году. При этом смертность на дорогах сократилась на 6,8%, а число раненых — на 1,9%.

В России до конца 2024 года реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель - сделать передвижение по российским дорогам комфортным и безопасным. Для этого проводят ремонт дорожного полотна, ликвидируют аварийно опасные места, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. По итогам проведенной работы смертность на дорогах должна снизиться втрое.