РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Подольские спортсмены стали призерами и победителями Всероссийских соревнований по карате «Кубок Федерации» в Одинцове, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В подмосковном Одинцове с 22 по 25 февраля проходили Всероссийские соревнования по всестилевому карате «Кубок Федерации». Также в рамках турнира состоялся Фестиваль боевых искусств, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие спортсмены спортшколы олимпийского резерва Подольска «Пахра».

«Во всероссийских соревнованиях «Кубок Федерации» подольские спортсмены заняли следующие места: 2 место заняла Анастасия Нагишева; 3 место занял Владимир Блинов. В рамках первенства Московской области Регина Хайрулина стала победительницей среди юниорок в возрасте 12-13 лет. Артем Скрипник получил 1 место среди юношей 12-13 лет, Егор Скрипник занял 2 место среди юношей в возрасте 14-15 лет. Помимо этого, среди юношей в возрасте 12-13 лет серебряным призером стал Артем Гордов, а Леонид Савельев получил 3 место. Среди девушек в возрасте 16-17 лет победила Дарья Ковчуженко», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля боевых искусств, посвященного Дню защитника Отечества, Василий Соловьев занял 3 место среди детей в возрасте 10-11 лет, а Вячеслав Кошевенко в той же возрастной категории получил 2 место.