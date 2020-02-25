РИАМО - 25 фев. Движение по некоторым улицам Москвы может быть затруднено в день открытия парка «Остров мечты», которое намечено на 29 февраля, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В день открытия возможно увеличение загрузки на проспектах Андропова и Лихачева, улице Мустая Карима и Проектируемом проезде № 4062 прогнозируются затруднения движения», - говорится в сообщении.

Москвичам порекомендовали пользоваться городским транспортом. Так, добраться до парка развлечений можно на метро — он находится рядом станцией метро «Технопарк». Также поблизости находится одноименная остановка, через которую проходит шесть маршрутов наземного городского транспорта. Бесплатные шаттлы будут ходить от станции метро «Кожуховская» и станции МЦК «ЗИЛ».

Добраться до парка можно и на личном транспорте. Со схемами проезда можно ознакомиться по ссылке. На территории парка обустроены парковки для посетителей.