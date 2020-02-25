РИАМО - 25 фев. Российская столица в 2020 году планирует принять участие в восьми международных туристических выставках, а также организовать десять роуд-шоу для продвижения туристического потенциала за рубежом, сообщила во вторник председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

«Москва приняла участие в 2019 году в восьми международных выставках. <…> У нас было два роуд-шоу – азиатский и в Латинской Америке. В этом году планируем также участие в восьми международных выставках. Отдельно мы планируем десять роуд-шоу», – сказала Проничева на заседании рабочей группы по развитию туризма в Москве.

Она отметила, что в прошлом году Москва была признана лучшим городом для туризма, поэтому в текущем году столица впервые примет гранд-финал премии World Travel Awards.

Ранее Проничева сообщала, что количество туристов в Москве за девять лет выросло на 96%. Благодаря туризму в 2019 году в столичный бюджет поступило 147 миллиардов рублей.