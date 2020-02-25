РИАМО - 25 фев. Похороны последнего маршала СССР и экс-министра обороны Дмитрия Язова пройдут 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщает РИА Новости.

Язов умер во вторник после продолжительной болезни в возрасте 95 лет.

«Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля. Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище», – говорится в сообщении.

Язов был участником Великой Отечественной войны и в 1945 году был награжден орденом Красной звезды. В 1987 году был назначен на должность министра обороны СССР. В 1990 году ему присвоили звание маршала Советского Союза. Это было последним присвоением высшего военного звания в истории СССР.