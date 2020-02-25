Аномально теплая «еврозима» 2019-2020 годов, с одной стороны, стала приятным сюрпризом: мерзнуть москвичам практически не пришлось. С другой стороны, дефицит снега грозит засухой и лесными пожарами, как летом 2010 года, когда из-за смога задыхался весь Московский регион. Ждать ли в Москве и Подмосковье очередное «дымное» лето и как можно это предотвратить, в интервью РИАМО рассказал руководитель противопожарного отдела Гринпис России Григорий Куксин.

– Правда ли то, что из-за теплой зимы нам грозит засушливое лето со смогом?

– Безусловно, в этом году риски лесных пожаров есть, и они выше среднего. Связано это с достаточно низким накоплением влаги в Центральной России, особенно в ее западных регионах – Брянской и Смоленской областях. Московской области это касается в меньшей степени.

Сейчас в реках и каналах от талого снега накапливается меньше воды, чем обычно. А значит, есть вероятность небольшого половодья, что повышает вероятность засухи. Повышает – но не гарантирует. Многое зависит от того, как мы пройдем весну, будут ли дожди. Но предпосылки для сильной засухи уже есть.

– Ситуация такая же серьезная, как в 2002 или 2010 годах?

– То, что происходит сейчас, синоптики действительно сравнивают с 2002 годом – очень тяжелым из-за горевших тогда торфяников. Поэтому сейчас мы готовимся к плохому сценарию, по плохому прогнозу. Но надо очень четко понимать, что торфяники никогда не загораются сами по себе. Они не загораются ни от солнца, ни от жары, ни от засухи. Это не более, чем мифы.

Конечно, случаи самовозгорания случались. Но они, во-первых, единичные, а, во-вторых, они связаны с производством: с добычей, складированием торфа. Но ни того, ни другого давно не ведется. А торф на болоте, даже осушенный, никогда не загорится сам. Чтобы его зажечь, нужна температура больше 200 градусов.

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– Значит, к возгораниям торфа приводит человеческий фактор?

– Все верно. В условиях засухи торф загорается от любого открытого огня. Значит, мы рискуем столкнуться с торфяными пожарами, если люди будут бросать окурки, оставлять непотушенные костры или поджигать траву, как они каждый год делают – в том числе на болотах.

Мы ожидаем, что торфяные пожары начнутся уже в ближайшие недели.

Прямо сейчас горение травы, по данным космического мониторинга, уже фиксируется в некоторых регионах Центральной России, в том числе в Смоленской и в Брянской областях. И уже есть попадания горящей травы на территории с сухим торфом. Такие отдельные термоточки пока не очень опасные, но процесс уже начался. Люди начали жечь траву там, где нет снега.

– Масштабные лесные пожары при таком сценарии неизбежны?

– Дальше все зависит от того, сколько таких мини-очагов будет. Чем меньше люди подожгут травы, тем благополучнее пройдет сезон. Ну, и конечно, многое зависит от реагирования. Для того, чтобы пожарные успели все потушить – а тушить надо на ранних стадиях, пока еще есть какое-то количество воды.

Сейчас мы вместе с лесниками и пожарными постоянно ездим, перекрываем какие-то каналы, накапливаем воду. Сейчас все службы, и общественные, и государственные, которые заняты борьбой с проблемой лесных пожаров, изо всех сил накапливают воду и пытаются быстро реагировать и обнаруживать те очаги, которые можно быстро ликвидировать на ранних стадиях.

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– С чем связана такая спешка? Ведь не может в Центральной России закончиться вся вода…

– Дело в том, что для тушения торфа нужно очень много воды – а ее запас в этом году, скорее всего, будет очень небольшим. Поэтому в ближайшие несколько недель нам предстоит очень тяжелая, ежедневная работа. Везде, где люди что-то подожгли, нам надо будет выехать, проверить обстановку и быстро потушить торф, если он начал тлеть. Если мы все потушим – у нас будет спокойное лето.

Но если мы что-то упустим, не потушим, или какие-нибудь чиновники будут бояться признать проблему, как это в прошлые годы бывало, – мол, ничего у нас не горит, – вот тогда у нас будет проблема. В худшем случае, такая же, как в 2010 году.

– Но 2010 год, наверное, должен был чему-то научить экстренные службы?

– Конечно, по сравнению с 2010 годом все научились довольно здорово. И реагирование на торфяные пожары сегодня находится на принципиально ином уровне, по крайней мере, в Московской области. Правда, туда, к сожалению, часто приходит дым из других, соседних регионов – Рязанской, Владимирской, Ярославской, Тверской, Смоленской и Брянской областей.

Во всех этих местах торф был главным энергоресурсом вплоть до 70-х годов XX века, как сейчас нефть и газ. Поэтому осушенных торфяников там много. Московская область работает с этой проблемой действительно здорово и на хорошем уровне. Но она настолько плотно заселена, что все равно приходится непросто. А соседние регионы гораздо беднее, им сильно не хватает финансирования, людей и техники. Но они все равно готовятся и пытаются удержать ситуацию под контролем.

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– Могут ли жители как-то помочь в борьбе с лесными пожарами?

– От реакции людей зависит очень многое.

Увидели, что горит поле? Сразу звоним 112. Видим горящую обочину? Звоним 112. Горит лес? Звоним 112, а лучше на прямой телефон лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Особенно важно звонить, если вы видите какой-нибудь дымок из ямки и подозреваете, что это торфяной очаг. Те, кто живут на торфяниках, прекрасно знают этот запах – запах горящего торфа.

Если есть такое подозрение, обязательно вызывайте пожарных и помогайте им находить очаги. Они единичные и маленькие, легко поддаются тушению, пока не стали крупными и глубокими, и пока есть вода. Пока торф не разгорелся, его можно потушить. Но пожарные должны находить такие маленькие очаги, а без нас с вами это невозможно. Нельзя под каждый куст, в каждое место, где кидают окурки, поставить по пожарному – тут нужна наша помощь.

– Каков ваш прогноз в плане лесных пожаров на 2020 год?

– Если мы все вместе поймем степень опасности, то пройдем это лето спокойно. Будет просто жаркое, засушливое лето, но без дыма и без пожаров. Ведь это полностью рукотворная история. Тем более, ранней весной ни одного пожара по естественным причинам не происходит: в это время нет ни сухих дров, ни гроз. Вулканов с метеоритами в Подмосковье вроде тоже не наблюдается.

Мы сами устраиваем лесные пожары – и только от нас зависит, как мы на них реагируем, успеваем или не успеваем их тушить, звоним о них или не звоним. Если не будем пассивны, все шансы пройти лето спокойно у нас есть – хотя вызов довольно серьезный. Климатические изменения в этот раз точно против нас.

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