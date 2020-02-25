РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. Ремонт лифта в одном из домов на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах завершится 28 февраля, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Во вторник он проверил ремонт лифтового оборудования.

«В этом доме (№70 – ред.) работы почти завершены, идет наладка оборудования. Я надеюсь, что в пятницу (28 февраля – ред.) два лифта начнут работать в полном объеме», – сказал глава.

Он отметил, что все работы по замене лифтового оборудования завершатся к 5 марта, из 130 лифтов полностью готово 99.