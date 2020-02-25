РИАМО - 25 фев. Количество туристов в Москве за девять лет выросло на 96%, в 2019 году благодаря туризму в столичный бюджет поступило 147 миллиардов рублей, сообщила во вторник председатель городского комитета по туризму Екатерина Проничева.

«С 2010 года рост числа туристов – более чем на 90%. <…> По итогам прошлого года вклад туризма в экономику года составил 1,7 триллиона рублей. Если говорить о той сумме, которая осталась непосредственно в бюджете столицы – это 147 миллиардов рублей», – заявила Проничева на заседании рабочей группы по развитию туризма в Москве.

В презентации уточняется, что рост числа туристов в Москве в 2019 году по сравнению с 2010 годом составил 96%.

По словам Проничевой, в Москву чаще начали приезжать с деловыми целями, а также молодые и активные туристы, которые готовы инвестировать в свои впечатления. При этом более 76% туристов приезжает из регионов России.

«У нас существенно вырос показатель того количества туристов, которым понравилось время пребывания в Москве, и они готовы планировать еще одну поездку – этот процент туристов более 90%. <…> Более 30% путешествуют с семьями», – добавила Проничева.

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