РИАМО - 25 фев. В Подмосковье и Москве на 26 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра действует с 12:00 до 18:00 26 февраля.

«Желтый» уровень объявили также на территории Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской и Смоленской областей.

В Московском регионе 26 февраля будет облачно, пройдут дождь, мокрый снег, снег, местами образуется гололедица.

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