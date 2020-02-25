РИАМО - 25 фев. По результатам опроса 66% россиян планируют принять участие в готовящемся голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал отношение граждан к референдуму по поправкам в Конституцию. Выяснилось, что к 20 февраля доля информированных о предстоящем голосовании увеличилась до 79%.

«Более половины россиян (66%) декларируют возможное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет этой весной, причем 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом. Чаще сообщают о возможном принятии участия в голосовании россияне 45-59 лет (70%) и старше 60 лет (73%)», - говорится в сообщении.

Также опрос показал, что о конкретных предложенных поправках знает каждый четвертый (23%). Высокий уровень поддержки граждан (более 90%) снискали такие предложения, как обеспечение доступности и качества медобслуживания, а также обеспечение соцподдержки детям на уровне государства; принятие МРОТ на уровне не менее величины прожиточного минимума; ежегодная индексация пенсии; неделимость территории России; запрет для чиновников на иностранное гражданство и счета за рубежом.

Всероссийский опрос общественного мнения прошел 20 февраля 2020 года в формате телефонного интервью. Участниками опроса стали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Поправки в Конституцию РФ были анонсированы президентом страны Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному Собранию в январе. Сначала инициативы рассмотрит Госдума, а потом их вынесут на общероссийское голосование.

На данный момент известно, что день проведения референдума сделают выходным. Предполагается, что общероссийское голосование проведут до 1 мая.