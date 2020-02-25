РИАМО - 25 фев. Центр услуг для бизнеса заработал во флагманском офисе «Мои документы» Южного административного округа столицы, время работы — с 10:00 до 22:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатную консультацию в центре могут получить бизнесмены и предприниматели. Специалисты таких центров в прошлом году провели более 120 тысяч консультаций по вопросам открытия и развития бизнеса.

«Открытие нового центра на юге Москвы позволит будущим и действующим предпринимателям с комфортом получать информацию об условиях ведения бизнеса в столице и мерах городской поддержки. Кроме того, работающие здесь специалисты всегда готовы помочь с оформлением документов, а также проконсультировать по налоговому и бухгалтерскому учету, гражданскому законодательству или участию в госзакупках», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Помимо бесплатных консультаций, в новом центре можно будет подать документы на оформление ИП или ООО, а также внести изменения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр юридических лиц.

Центры услуг для бизнеса есть в каждом административном округе, в межрайонной налоговой инспекции №46 и в павильоне «Цифровое деловое пространство». График работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00. Центры, расположенные во флагманских офисах «Мои документы», открыты ежедневно с 10:00 до 22:00. Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса также можно на сайте mbm.mos и по телефону: +7 (495) 225-14-14.