РИАМО - 25 фев. Московская область заняла второе место по количеству заявок на участие в XVII всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», процент участников от региона составил 5,4%, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Заявочная кампания конкурса, который является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», завершилась 24 февраля. Общее число участников превысило 60 тысяч человек.

«Прием заявок проходил со 2 декабря 2019 года по 24 февраля 2020 года. Лидерами по числу регистраций стали Краснодарский край (6,3%), Московская область (5,4%), Санкт-Петербург (5,3%), Республики Мордовия (4,5%) и Москва (3,7%)», – говорится в сообщении.

Также на участие в конкурсе пришли заявки еще из 16 государств: стран СНГ, Испании, Йемена, Палестины, Египта, Республики Чад и Республики Конго.

Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова рассказала, что самыми популярными номинациями стали «Моя страна. Моя история. Моя победа», приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, «Моя педагогическая инициатива» и «Экология моей страны».

Дальше проведут экспертизу, согласно которой будет сформирован и объявлен список участников – победителей заочного этапа, которые прошли в очный этап конкурса. Авторов лучших работ очного этапа пригласят для презентации и защиты своих проектов на федеральные очные мероприятия в Москве, Перми, Екатеринбурге и Саранске, в ходе чего определят победителей.

В рамках тематической смены в международном детском центре «Артек» пройдет очный тур и награждение участников до 18 лет осенью этого года. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Главными призами для финалистов и победителей конкурса будут денежные премии, ценные подарки от партнеров проекта, возможность стажировок в ведущих российских компаниях и информационную поддержку. С 2019 года финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» принимают участие в программе постконкурсного сопровождения победителей.