РИАМО - 25 фев. Стали известны лучшие площадки для празднования Масленицы в Подмосковье 29 февраля и 1 марта, а также места, где гостям предложат самые вкусные блины, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В Московской области стартовала масленичная неделя. По 1 марта включительно будут проходить масштабные проводы зимы. Наиболее яркие мероприятия пройдут уже в эти в выходные – 29 февраля и 1 марта», - говорится в сообщении.

В Красногорске на «Солнечной Масленице» 29 февраля посетителей праздника ждут различные масленичные забавы и песни, интерактивные игры, катание на упряжке лошадей и мастер-классы. Для гостей празднества выступят ансамбли народной песни «Трио кумушки», «Крутояр», «Стежки-дорожки», «Забава» и приглашенные диджеи.

В рамках ярмарки посетители смогут приобрести блины с семгой и сыром, с икрой, со сметаной и вареньем, с медом, с «Нутеллой», с шоколадом или карамелью и другие. А 1 марта на этой площадке детей будут катать на лошадях и покажут сказку «Белоснежка и семь гномов» с живым духовым оркестром.

В Одинцовском городском округе в деревне Захарово 29 февраля посетители «Широкой Масленицы в Захарове» смогут принять участие в хороводах, плясках, песнях, заигрышах, катании на старинных качелях и каруселях, играх и забавах. На широкой ярмарке будут представлены товары и лакомства со всего света.

В Клину пройдет фестиваль «Широкая Масленица», где 29 февраля программа будет составлена для детской и семейной аудитории. Особенностями этого дня, помимо обычных масленичных развлечений, являются театрализованное музыкальное представление с интерактивной программой для детей, конкурсы, эстафеты для самых маленьких. Фестиваль продлится по 1 марта.

Попробовать вкусные блины и поучаствовать в масленичных забавах можно будет на «Широкой Масленице в Балашихе» 29 февраля, а 1 марта на «Масленице в Коломенском Кремле», «Масленице на набережной озера Сенеж» в Солнечногорске, «Широкой Масленице в Серпухове», «Масленице - 2020» в Сергиевом Посаде, а также на празднованиях в Домодедове, Орехово-Зуеве, Талдоме и других округах.

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