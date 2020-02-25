РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 фев. Третий курс женского клуба «Гармония» планируют запустить в Общественной палате подмосковной Балашихи 14 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Целью женского клуба является объединение жительниц Балашихи, которые хотят вести здоровый образ жизни и быть в гармонии с собой. Курс включает пять занятий: это лекции и мастер-классы о правильном питании, личностном росте, позитивном мышлении.

«Занятия в клубе оказались востребованными. Они помогли девушкам по-другому посмотреть на себя, заставили их больше улыбаться, позитивнее смотреть на вещи вокруг. А ведь это находит отражение и дома, на семейном микроклимате – от женщины многое зависит», – сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что в минувшие праздники состоялось вручение аттестатов 12 участницам второго курса женского клуба «Гармония». А третий курс планируют запустить в Общественной палате 14 марта.

Слушательницы побывают на консультации врача-косметолога и кулинарном мастер-классе по приготовлению блюд здорового питания, а также на лекциях о правильном питании, личностном росте и других.

Оставить свою заявку на участие в третьем курсе клуба можно на почте: opbalashiha@mail.ru.