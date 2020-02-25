РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Юная спортсменка из городского округа Мытищи стала бронзовым призером на соревнованиях по карате-кекусинкай, сообщается на сайте администрации горокруга.

«С 21 по 23 февраля в Московском центре боевых искусств прошел грандиозный праздник спорта – международные соревнования по карате-кекусинкай «Russian Open Junior Cup -2020», который собрал более 1700 спортсменов из 22 стран мира. Конкуренция была огромная, пробиться к медалям при таком количестве спортсменов – очень сложно. Несмотря на это, воспитанница мытищинской Федерации Кекусинкай Милана Энеева в своей категории стала бронзовым призером», – говорится в сообщении.

В апреле 2020 года у спортсмена Школы карате Виталия Энеева запланированы очередные международные соревнования – «Belarus Open Cup», которые пройдут в Белоруссии.