РИАМО - 25 фев. Работу главного катка страны, который находится на ВДНХ, продлили на неделю — до 9 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По будням каток доступен с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни можно кататься с 10:00 до 23:00.

«Главный каток страны, вернувшийся на ВДНХ в год ее 80-летнего юбилея, пользуется большой популярностью у жителей и гостей Москвы. Мы планировали завершить зимний сезон на выставке 1 марта, но по просьбам посетителей продлили работу катка еще на неделю — до 9 марта», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Каток на ВДНХ в текущем сезоне открыли 22 ноября с большой торжественной программой. За время работы здесь отметили Новый год, Всероссийский день хоккея и Всемирный день The Beatles, День российского студенчества и День святого Валентина.

За время новогодних каникул, с 31 декабря по 8 января, каток посетили 150 тысяч человек. В эти дни на катке организовали обширную развлекательную программу.