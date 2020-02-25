РИАМО - 25 фев. Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился своими планами после увольнения с Первого канала, сообщает Nation News.

Как выяснилось, шоумен решил съездить с семьей в отпуск.

«Многие спрашивают о том, что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать? Последнее время я часто вспоминаю фразу, что «самое важное в жизни – найти своих и успокоиться». Этим и займусь. Но перед этим отвезу сына в горы, он уже соскучился по сноуборду», – сказал Шепелев.

По некоторым данным, телеведущий уже начал искать новую работу.

Ранее Шепелев назвал взвешенным свое решение покинуть Первый канал. С 2017 года он вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», где героев проверяли на ложь.

По информации ряда СМИ, новым ведущим «На самом деле» станет актер Тимур Еремеев. Он известен тем, что называет себя внебрачным сыном артиста Спартака Мишулина.