РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Пожарные подмосковного Подольска рассказали воспитанникам детсада №40 о действиях при возникновении пожара, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Подольского пожарно-спасательного гарнизона провели День безопасности в детском саду №40 «Капелька».

«Так, в рамках мероприятия прошло театрализованное действие воспитанников старшего дошкольного возраста, направленное на предупреждение пожароопасной ситуации и отработку мер борьбы с огнем. В гости был приглашен сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Подольску, капитан внутренней службы Владимир Беляев. Инспектор объяснил малышам, чем опасны игры со спичками и другими легковоспламеняющимися предметами, как нужно вести себя в случае пожара, а чего делать нельзя», - говорится в сообщении.

В конце встречи ребят ждал приятный сюрприз в виде появления машины спасательной службы. Пожарные рассказали и показали детям снаряжение техники, средства индивидуальной защиты, пожарно-технические и аварийно-спасательные инструменты и оборудование, включили звуковую сирену на автомобиле и продемонстрировали работу брандспойта в деле.