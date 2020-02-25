РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. Глава Люберец Владимир Ружицкий поручил зафиксировать и отремонтировать все дорожные ямы в округе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации и регионального оператора «Эколайн-Воскресенск». В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«Зима подходит к концу, и дороги требуют внимательного подхода, потому что ям много. У нас есть дорожная инспекция, она фиксирует все ямы. Нужно тщательно их записать и провести ремонт», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе улицы округа убирали 998 человек и 97 единиц спецтехники. С несанкционированных свалок вывезли свыше 180 кубометров мусора.