РИАМО - 25 фев. В подмосковном Раменском бригада скорой помощи госпитализировала ранее судимого мужчину 1979 года рождения с ножевыми ранениями в живот и грудь, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска совместно с участковым установили и доставили в отдел полиции гражданку 1986 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Женщина задержана, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».