РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Во вторник в подмосковном Подольске перед игрой хоккейных команд «Витязь» и «Спартак» на лед выйдут юные хоккеисты для торжественного вбрасывания шайбы, сообщается на сайте подмосковной команды.

«25 февраля перед матчем «Витязь» – «Спартак» состоится процедура торжественного вбрасывания шайбы победителями Кубка «Газпромнефти»-2019 – хоккеистами 2008 года рождения и тренерами команды «Витязь». На точку вбрасывания пригласят главного тренера команды «Витязь-2008» Сергея Воробьева, а также директора детско-юношеской школы «Витязь» Подольска Сергея Левашева», – говорится в сообщении.

В одном из перерывов перед зрителями совершит круг почета и представит кубок вся команда-победительница, в том числе тренеры Борис Самусик и Сергей Гудков.

Кубок «Газпромнефти» торжественно передадут на льду организаторам соревнований. В мае за него вновь поведут борьбу 11-летние хоккеисты 2009 года рождения, причем не только из России, но и из многих европейских стран.

За 1 час и 15 минут до начала игры кубок выставят в фойе Ледового дворца для всеобщего обозрения и съемок.

Хоккейный матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги будет проходить в 19:30 в Ледовом дворце «Витязь» Подольска по адресу: улица Кирова, дом №63А. Вход платный, билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца или на его сайте.