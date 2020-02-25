РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. В микрорайоне Львовский Подольска выявили нарушения в работе уличных светильников, общее количество нарушений вдоль автодорог составило 2,5% от проверенных объектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники территориального отдела администрации округа «Львовский» на днях провели мониторинг состояния уличного освещения на 28 объектах дорожного хозяйства общей протяженностью 19,8 километров, в том числе по исполнению заявок на устранение ранее выявленных неисправностей на сетях уличного освещения, обслуживаемых с 1 января 2020 года Подольским комбинатом благоустройства (ПКБ).

«В ходе мониторинга было осмотрено более 700 светильников. Установлено, что в отношении ранее направленных заявок специалистами ПКБ восстановлены все светильники. Общее число выявленных нарушений в работе светильников вдоль автомобильных дорог составило около 20 осветительных приборов или 2,5% от числа проверенных. Неисправности выявили на дорогах по улице Строителей и Садовому проезду, напротив дома №5, улицам Первомайской, Строителей, Красной, а также на пересечении Пролетарской и Железнодорожной улиц», – говорится в сообщении.

В ходе мониторинга выявлен неработающий светофорный объект у детского сада №15 «Улыбка» по Садовому проезду. Результаты проверки переданы для дальнейшей отработки аварийными бригадами с учетом особенностей работ.

«Очередной мониторинг будет проведен в отношении исправности сетей уличного освещения дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, пешеходных дорожек, а также освещенности региональных дорог в границах микрорайона. Заявки на ремонт сетей уличного освещения, в том числе на территории многоквартирных домов можно оставлять в будни, позвонив в территориальный отдел «Львовский» по телефону: 8(496)760-59-84», – поясняется в материале.