РИАМО - 25 фев. Счетная палата России по итогам проведенного анализа усомнилась в прозрачности расходов бюджетных средств на оплату государственных адвокатов, назначенных судами и органами дознания с 2016 по 2019 год, сообщает Газета.ru.

В ведомстве считают, что отсутствие инструментов оценки деятельности оплачиваемых из средств бюджета адвокатов создает риск того, что их юридическая помощь может не отвечать гарантированным Конституцией требованиям.

«Анализ показал, что оплата труда адвоката осуществляется на уровне высококвалифицированного специалиста. Вместе с тем отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией», – говорится в отчете.

В документе сказано, что издержки от выплат должны поступать на расчетный счет адвокатского образования, однако чаще всего правозащитники указывают реквизиты своего личного счета.

Согласно данным Счетной палаты, в проверяемый период почти 3 тысячи адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В результате налоговая база была занижена на 423,33 миллиона рублей.