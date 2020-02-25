РИАМО - 25 фев. Таможня Московской области пресекла попытку ввоза предметов, представляющих культурную ценность, и наложила на них арест, говорится в сообщении пресс-службы региональной таможни.

«Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Московской областной таможни в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили крупную товарную партию, среди которой также находились две картины со следами износа и повреждения, два стула и один торшер. Страна происхождения предметов не определена, торговая марка и информация о производителе отсутствует», – отмечается в материале.

По оценке экспертов, одна из картин была написана 50 лет назад, и ее стоимость составляет 150 тысяч рублей. На полотне изображена женщина с мужчиной и детьми, сидящие на диване.

Компании-нарушителю грозит уголовная ответственность и штраф до 1 миллиона рублей.

В соответствии со статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей» возбуждено уголовное дело.