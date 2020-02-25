РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. На минувшей неделе подрядные организации городского округа Люберцы заделали свыше 200 ям, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«82 человека и 31 единица спецтехники ежедневно выполняли ручную и механизированную очистку от снега и наледи проезжей части, остановочных площадок, тротуаров, пешеходных переходов. Кроме того, в рамках зимнего содержания дорог подрядные организации очистили дорожные знаки и устранили 216 ям площадью 446 квадратных метров», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также проводилась обработка противогололедными материалами. За неделю израсходовали 238 кубометров песко-соляной смеси и 12,5 тонн реагентов.

«Всего за неделю было собрано и утилизировано 98 кубометров мусора и 93 кубометра смета», – заключил Ружицкий.