РИАМО - 25 фев. Вход в «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына» в центре Москвы обзаведется пристройкой, его реконструируют, а входную группу расширят, изменения внесли в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) <…> согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки <…> в отношении территории по адресу: Нижняя Радищевская улица, владения 2, строение 3», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, площадь пристройки входной группы музейно-административного комплекса составит 150 квадратных метров.