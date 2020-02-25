РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 25 фев. Прием граждан по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры пройдет в администрации городского округа Домодедово 27 февраля, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«27 февраля 2020 года в приемной правительства Московской области, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, администрации горокруга, общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области по городскому округу Домодедово с 10:00 до 17:00 пройдет тематический прием граждан по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

В администрации прием проведет заместитель главы администрации городского округа Домодедово Александр Горбунов. Место проведения: площадь 30-летия Победы, дом №1, кабинет №216. Записаться на прием можно по телефону: 8(496)792-41-07.

Также задать вопросы жители смогут в общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области по городскому округу, которая находится по адресу: Домодедово, улица Каширское шоссе, дом №70, 2 этаж. Телефон для записи: 8(496)794-18-66.

Также в этот день прием проведет министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Прием пройдет в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья по адресу: Красногорск, Бульвар Строителей, дом №4, корпус 1, секция В.

Задать свои вопросы граждане смогут также в приемной правительства Московской области по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом №10/13, строение 2. Телефоны: 8(498)602-31-13, 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05.