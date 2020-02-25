РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Сотрудники полиции Балашихи задержали уроженца Смоленской области по подозрению в совершении кражи интернет-оборудования из подъезда одного из домов на Октябрьской улице, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от представителя одной из провайдерских компаний. Он рассказал, что из подъезда дома, расположенного на Октябрьской улице, украли интернет-оборудование. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД задержан 34-летний уроженец Смоленской области. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.