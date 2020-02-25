РИАМО – 25 фев. В случае вступления в силу новых нормативов, предполагающих стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки, в 2021 году могут вырасти цены на потребительские товары, пишет газета «Известия».

«Первую версию концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) Минприроды представило в прошлом году. Согласно документу, в России введут стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки (как отечественных, так и импортных)», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день лишь часть компаний занимается утилизацией, при этом утилизируется лишь малая доля продукции. Новые требования должны вступить в силу в 2021 году. Благодаря им вырастут поступления в бюджет от экологического сбора — с 2,2 миллиарда до 136 миллиардов рублей в год.

В общероссийской общественной организации «Деловая Россия» уверены, что новые правила существенно повлияют на ценообразование в сегменте непродовольственных товаров. Например, стоимость бытовой техники в РФ может вырасти минимум на 13%, электроинструменты подорожают на 11%, электроника — на 9%, обувь — на 5%, одежда — на 2%.

«Деловая Россия» подготовила свой прогноз после изучения мнения 800 российских ритейлеров.